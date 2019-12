Tipps für den Haushalt : Nur 60-Grad-Wäsche tötet Bakterien zuverlässig

Düsseldorf Eigentlich sollte eine Waschmaschine die Kleidung ja sauber machen – allerdings kann sie auch zur Keimschleuder werden. Das beste Mittel dagegen: Hitze. Auch beim Waschmittel gibt es etwas zu beachten.

Schön feucht, meistens warm: Die Waschmaschine ist ein idealer Lebensraum für Bakterien. Deshalb sollte man zumindest ein- bis zweimal pro Monat das 60-Grad-Programm laufen lassen. Nur so werden krankmachende Mikrorganismen zuverlässig getötet, erklärt Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal, in der Zeitschrift „Good Health“ (Ausgabe 1/2020).