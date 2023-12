Keller unter Wasser Selbsthilfe ist oft schnellere Lösung

Karl-Heinz Banse: Im Grunde kann man immer selbst den Keller auspumpen. Wenn ich in einem Gebiet wohne, wo so etwas nötig werden könnte, sollte ich eigentlich eine entsprechende Tauchpumpe haben. Ebenso sollten die Abflüsse mit Rückschlagklappen versehen sein. Wenn man allerdings merkt, dass Bereiche wie der Stromverteiler oder die Heizung zu überfluten drohen, ist es schon sinnvoll, die Feuerwehr zu rufen. Denn wenn das Wasser an die Stromhauptverteilung kommt, gibt es einen großen Kurzschluss und das Haus ist stromlos. Da sollte man wegen eines Stromschlags nicht in der Nähe sein. Das Problem ist, dass man wahrscheinlich nicht der Einzige ist, der Hilfe braucht. Die Feuerwehr muss Prioritäten setzen, zuerst sind die Deichverteidigung und die Flüsse wichtig, damit nicht noch mehr Wasser nachkommt. Dann geht es erst zu den einzelnen Häusern. Man kann sich also als Besitzer eines Hauses nicht darauf verlassen, dass sofort Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.