Hochwasser und Überschwemmungen Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Auspumpen des Kellers?

Zum einen sei die Kanalisation dann noch überlastet, das abgepumpte Wasser würde wieder austreten, erklärt der Experte. Zum anderen würde es zu einer ungleichen Druckverteilung kommen, wenn das Wasser aus dem Keller gepumpt ist. Dadurch riskiere man eine Schädigung der Bausubstanz. Das Gebäude kann an Standfestigkeit verlieren oder aufschwimmen. „Es gab auch schon Fälle, in denen Keller wieder geflutet werden mussten, um große Schäden zu vermeiden“, so Banse.