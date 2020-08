Bei Hitze : Sieben Tipps für Sport im Hochsommer

Erkelenzer Land Wer ein paar einfache Regeln beachtet, für den ist Sport auch bei hohen Temperaturen kein Problem. Hier finden Sie sieben Tipps - so macht Sport auch im Hochsommer Spaß.

Während die Temperaturen gerade unaufhaltsam über die 30-Grad-Marke klettern, sinkt gleichzeitig bei vielen die Motivation, weiter Sport zu treiben. Doch nicht nur pure Unlust auf Training lässt grüßen - es können auch gewisse Gefahren dabei auftreten: Sportliche Höchstleistungen bringt Puls, Stoffwechsel und Körpertemperatur in kurzer Zeit auf ein sehr hohes Level. Übelkeit, Schwindel oder Krämpfe können durch hohe Temperaturen hervorgerufen werden und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Beachtet man jedoch ein paar einfache Regeln, ist Sport auch im Hochsommer kein Problem und macht richtig Laune.

Im Schatten trainieren

Training bei hohen Temperaturen sollte immer im Schatten stattfinden. Oft wird jedoch vergessen, dass es hierzu auch einer gewissen Planung bedarf. Gibt es auf dem geplanten Trainingsspot genügend Schattenplätze? Kann ich meine Laufroute ausnahmsweise in einen Wald verlegen? Planung ist das A und O und kann verhindern, dass man sich während des Workouts einen neuen Platz suchen muss.

Abends oder morgens trainieren

Die Temperaturen sind um diese Zeit erträglicher sowie die Strahlenbelastung geringer. Früh am morgen ist die Luft am kühlsten und beschert einen besonders frischen Start in den Tag.