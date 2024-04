Dokumentation im TV Hirschhausen und die Abnehmspritze — Was steckt hinter dem Hype?

„Selbst schuld, nicht diszipliniert genug“ – das hören Menschen, die an Adipositas leiden, immer wieder. Jahrzehntelang suchte man den Schlüssel gegen Übergewicht im Stoffwechsel, versuchte durch Diäten, Kalorienzählen, Sport und unzählige „Tricks“, unseren Organismus von seiner angeborenen Lust auf alles, was dick macht, zu bremsen. Heute weiß man: Der Schlüssel liegt im Hirn. Und genau dort wirkt die Abnehmspritze. Sie setzt direkt bei den Hormonen im Belohnungssystem an und soll helfen, den Schalter im Hirn umzulegen.