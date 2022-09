Für Umwelt und Geldbeutel : So einfach können Sie Heizkosten sparen

Düsseldorf Ob mit Öl, Kohle, Strom oder Gas - die Preise fürs Heizen steigen. Mit einfachen Tricks lassen sich die Kosten für den eigenen Haushalt trotzdem senken. Wie sie Geld sparen, ohne zu frieren.

Was gibt es Schöneres, als nach einem kalten Wintertag in die warme Wohnung zurückzukehren? Damit es in den heimischen vier Wänden auch im Winter wohlig warm bleibt, drehen viele Menschen die Heizung voll auf. Das kann fatale Folgen haben. So schadet der hohe Verbrauch nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Portemonnaie. Auf der einen Seite entsteht bei der Verbrennung von Gas, Holz oder Öl das gesundheitsschädigende Kohlenstoffmonoxid. Auf der anderen Seite kann falsches Heizen zu hohen Nachzahlungen führen.