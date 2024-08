Experte warnt Darum sollten Sie den Haupthahn vor dem Urlaub zudrehen

Ein Wasserschaden ist schnell entstanden: Wenn etwa ein flexibler Schlauch unter der Spüle platzt, strömen innerhalb von Minuten 25 Liter Wasser aus – das entspricht 1,5 Kubikmetern pro Stunde, so das IfS. Während in einer Etagenwohnung ein aufmerksamer Nachbar den Schaden oft schnell bemerke und die Feuerwehr alarmiere, könne das Wasser in einem Einfamilienhaus ungehindert fließen, bis massive Schäden entstehen. „Bis die Wasserversorgung unterbrochen wird, ist das Ausmaß in der Regel so groß, dass in der betroffenen Wohnung und den Stockwerken darunter umfangreiche Trocknungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen“, so Drews.