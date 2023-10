Rechtsfragen Was an Halloween erlaubt ist - und was verboten

Genau wie an anderen Tagen gilt auch am 31. Oktober das Jugendschutzgesetz. „Grundsätzlich ist es die Sache der Eltern, wie lange ihre Kinder alleine unterwegs sind“, erklärt Arag-Rechtsexperte Tobias Klingelhöfer. Das Jugendschutzgesetz regelt jedoch den Aufenthalt an bestimmten Orten. So dürften beispielsweise Jugendliche unter 14 Jahren nur bis 22 Uhr alleine in Jugendtreffs oder Vereinen bleiben.