Rechtsfragen : Was an Halloween erlaubt ist — und was verboten

Was an Halloween erlaubt ist — und was verboten

Düsseldorf An Halloween am 31. Oktober sind wieder Monster, Hexen und andere gruselige Gestalten unterwegs. Dabei gilt es, ein paar Regeln zu beachten. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Halloween-Streiche - was ist erlaubt und was verboten

Ähnlich ist es mit Streichen wie dem berühmt-berüchtigten Auto in Toilettenpapier: An sich ist das harmlos - zerkratzt man aber den Lack, ist es Sachbeschädigung. Ein Haus mit Eiern zu bewerfen, kann Ansprüche auslösen, wenn sich die Rückstände nicht mehr einfach entfernen lassen. Dann ist die Frage: Zahlt die Versicherung?

Wann zahlt die Versicherung nach Halloween-Streichen?

Was gilt für Kinder an Halloween?

Genau wie an anderen Tagen gilt auch am 31. Oktober das Jugendschutzgesetz. "Grundsätzlich ist es die Sache der Eltern, wie lange ihre Kinder alleine unterwegs sind", erklärt Arag-Rechtsexperte Tobias Klingelhöfer. Das Jugendschutzgesetz regelt jedoch den Aufenthalt an bestimmten Orten. So dürften beispielsweise Jugendliche unter 14 Jahren nur bis 22 Uhr alleine in Jugendtreffs oder Vereinen bleiben.