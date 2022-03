Nicht einfach nur Besserwisserei : Warum Mansplaining ein systematisches Problem ist

Frankfurt/Main Wenn Männer denken, sie wüssten mehr über ein Gesprächsthema als Frauen, wird dies als Mansplaining bezeichnet. Wie Frauen am besten reagieren sollten und warum nicht alle Mansplainer gleich Besserwisser sind.

Weil in ihrem Freundeskreis immer wieder von extremen Beispielen berichtet wurde, fragte die Autorin Katharina Nocun im Februar auf Twitter „Was war das absurdeste Beispiel von #Mansplaining, das ihr erlebt habt?“ Das Ergebnis habe sie umgehauen, erinnert sie sich, denn innerhalb kürzester Zeit sammelten sich hunderte Kommentare unter ihrem Tweet. „Drei Tage später waren es über 1.000 Beispiele. Bei einigen Sachen konnte ich nur den Kopf schütteln. Bei anderen dachte ich: Was für eine unglaubliche Frechheit.“ Unterm Strich zeige sich durch die Antworten eins, sagt Nocun: „Mansplaining ist ein systematisches Problem.“

Dem Aufruf folgte auch die „Spiegel“-Kolumnistin Magarete Stokowski. Ihr hätten Männer erklärt, wie ihr polnischer Name richtig ausgesprochen werde. „Sowas habe ich auch schon erlebt. Das sind dann Leute, die nicht mal polnisch sprechen“, ergänzt Nocun, deren Name ebenfalls polnischen Ursprungs ist. Auch berichtet Stokowski davon, dass ihr ein männliches Gegenüber erklärt habe, wie sich Opfer von Missbrauch und Vergewaltigung fühlten. Stokowski ergänzt: „wobei ich dazu gehöre & er nich“.

Doch wie sollten Frauen am besten reagieren? „Demaskieren“, rät Soziologin Bührmann. Dafür müsse die diskriminierende und herablassende Situation, in der sich die Frau und der Mann in dem Moment befänden, gar nicht explizit benannt werden. Aufmerksames Nachfragen reiche oft schon vollkommen: Woher wissen Sie das? Was denken Sie dazu? „Da gibt es schnell einen Punkt, an dem keine Antwort mehr gegeben werden kann.“