Das perfekte Geschenk zu Weihnachten : Geschenkideen und -trends 2021

Düsseldorf Die Weihnachtsfeiertage stehen in Kürze wieder an. Für viele Menschen bedeutet das, sich wieder auf die Suche nach Geschenkideen für ihre Liebsten, aber auch nicht selten für Freunde, Kollegen oder auch mal wildfremde Zeitgenossen zu machen. Wir stellen Ihnen die neuesten Trends vor.

Es sollten in diesem Jahr Geschenke sein, die einerseits die Seele nach dem harten Corona-Jahr streicheln und andererseits wirklich nützlich sind. Denn Ereignisse, die man auf die lange Bank schiebt oder Dinge, die man vielleicht mal irgendwann in der Zukunft gut gebrauchen kann, sind nach der langen Zeit des Lockdowns nicht angesagt. Es gilt, das Hier und Jetzt zu einer schönen Zeit zu machen. Hier bieten sich zahlreiche Trends an, die dem jeweiligen Geschmack des Beschenkten entsprechen sollten.

Alles, was das Zuhause verschönert und aufwertet, ist im Jahr 2021 ziemlich angesagt, denn nicht eben wenige Mitbürger haben die lange Zeit des Wartens genutzt, um ihr Domizil zu renovieren oder umzubauen. Arbeitszimmer werden so eingerichtet, dass man acht Stunden Homeoffice dort übersteht, ohne schwermütig zu werden. Das Wohnzimmer hingegen soll so gemütlich wie möglich ausgestattet sein, damit man sich aktiv vom Arbeitsbereich abgrenzen und für den harten Tag belohnen kann. Knuffig-kuschelige Sitzsäcke*, große Couch-Garnituren oder himmlische Ohrensessel garantieren Gemütlichkeit. Kunst-Liebhaber möchten vielleicht einen neuen Blickfang an der Wand oder mitten im Raum. Wie wäre es also mit einem neuen Gemälde oder einer sinnbehafteten Skulptur? Dazu ein gutes Buch, um sich im schönen neuen Ambiente einfach mal eine Auszeit zu nehmen.