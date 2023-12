Rätsel, Ritter, Reiter und mehr Spiele für den Nikolausstiefel

Kleine Dose, großer Spielspaß. Diese Formel passt zu „Hoppe Reiter mini“. Das Spielprinzip kommt nämlich auch im Kleinformat bei Jung und Alt gut an. Wer mitmacht, nimmt sich ein Holzpferd und ein Tableau, in das Stroh, Hufeisen, Karotten & Co hineingepuzzelt werden können. Der Startspieler greift sich einen Symbol- und einen Zahlenwürfel, und schon kann das rasante Rennen in den Stall beginnen. Wer schafft es dank der abwechselnden Würfelaktionen zuerst, sein Tableau zu füllen und obendrein mit seinem Pferd als Sieger im Ziel einzulaufen? Fazit: kurzweilig, kinderleicht und in einer Variante so rasch zu Ende, dass die Revanche-Rufe vermutlich mehrfach erschallen werden.