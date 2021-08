Geschenkideen für die Schultüte : Fünf Spieletipps für Schulanfänger

Düsseldorf Wenn Kindergartenkinder zu Erstklässlern werden, stellt sich die Frage: Mit was könnte man ihnen aus diesem Anlass schenken? Hier ein paar Ideen für die Schultüte.

Abc-Schützen sind aufgeregt, Familie und Freunde blicken gespannt dem Start der Kleinen in den neuen Lebensabschnitt entgegen. Dazu gehört die bunte, prall gefüllte Schultüte. Doch was packt man den Erstklässlern hinein? Zum Beispiel kleine, kurzweilige Spiele, auf die sich die Schulanfänger nach den ersten Hausaufgaben freuen können. Diese hier sind besonders empfehlenswert:

Für Kartenspieler

Nimm Karten – aber die richtigen! Ganz nach diesem Motto haben die Spieler bei „Tucano“ die Aufgabe, sich für eine von drei immer wieder neu aufgefüllten Kartenkolonnen zu entscheiden. Im Laufe der Partie wird diese Entscheidung immer kniffeliger, denn manche Frucht-Karten sind nur dann wertvoll, wenn man viele von ihnen hat, andere bringen gar Minuspunkte. Prima, dass in der zweiten Hälfte der Partie Sonderkarten ins Spiel kommen. Mit ihnen lassen sich gute Karten sichern oder von den Mitspielern stibitzen. Gleichzeitig kann man ihnen unliebsame Karten zuschanzen. Das ist zwar gemein, aber spaßig – und ungeheuer spannend. Wer wird Punktkönig und wer zerstört wem die gute Schlussbilanz? Fazit: pfiffig, immer wieder reizvoll und klasse für unterwegs.

Für Konzentrierte

Außenstehende staunen: Da sitzen Leute um einen Tisch, decken nacheinander Karten auf und sagen abwechselnd mal „Na und?“, „Doch!“, „Bäh!“ und „Warum?“. Welcher Ausruf wird wohl als nächstes folgen? Eingeweihte wissen: Was zu sagen ist, geben die Bilder auf den Karten vor. Taucht zum Beispiel ein Einhorn auf, heißt es „Nein!“ zu sagen. Folgt auf ein Einhorn ein weiteres Einhorn, muss „Meinetwegen!“ gesagt werden. Wer sich verspricht oder stockt, muss alle Karten aus der Mitte nehmen. Günstig ist es, am Ende der Runde die wenigsten Karten zu haben, denn dann winken Kleeblätter als Belohnung. Und wer zuerst ein vierblättriges Kleeblatt schafft, gewinnt. Fazit: lustig und in unterschiedlichen Leveln spielbar; super für Konzentrierte!