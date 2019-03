Gute Kredite, schlechte Kredite: Mit diesen Tipps sparen Sie beim Hauskauf viel Geld

Berlin/Düsseldorf Viele Zehntausend Euro können Immobilienkäufer verschwenden, wenn sie zu hohe Zinsen zahlen. Das sagt die Stiftung Warentest. Wir erklären, wie Kreditnehmer vorgehen sollten.

Baukredite sind aktuell so günstig wie noch nie, doch wer falsch sucht, kann zehntausende Euro unnötig ausgeben. Dies zeigt ein aktueller Vergleich der Stiftung Warentest in ihrem Fachblatt „Finanztest“. Die Berliner Experten hatten für einen 15-Jahres-Kredit in Höhe von 450.000 Euro bei mehr als 50 Geldhäusern die jeweils günstigsten Konditionen erfragt und fanden Verblüffendes heraus: Der günstigste Anbieter, die Vermittlungsfirma Enderlein, bot einen Zinssatz von 1,5 Prozent trotz der relativ langen Laufzeit an. Der teuerste Anbieter forderte dagegen 2,66 Prozent. Auf Dauer von 15 Jahren kommt so ein Unterschied von rund 68.000 Euro an Zinsen heraus. Geld, das besser in eine höhere Tilgung investiert worden wäre.