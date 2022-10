ETF-Sparplan oder Festgeldanlage : So sparen Sie am besten für Ihr Kind

So sparen Sie am besten für Ihr Kind

Kinder spielen in einem Kindergarten mit einer klingenden Murmelbahn (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Berlin Mit einem finanziellen Polster ins Erwachsenenleben starten - das möchten viele Eltern ihren Kindern ermöglichen. Am besten fangen sie mit dem Sparen dafür früh an. Das gibt es zu beachten.

Für eine langfristige Sparanlage von Eltern für Kinder bieten sich besonders ETF-Sparpläne auf einen weltweiten Aktienindex an. Das empfiehlt die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrer aktuellen Ausgabe (11/2022). Das Risiko ist hier breit gestreut und das Depot in der Regel günstig, bei einigen Banken sogar kostenlos.