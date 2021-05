Kursplus von 15.000 Prozent : Krypto-Währung Dogecoin wird zum Renner

San Francisco Wenn das Meme zum Anlageobjekt wird: Eine aus dem Internetphänomen Doge entstandene Kryptowährung mischt den Finanzmarkt auf. Angetrieben von Promis wie Elon Musk hat sich der Dogecoin zur Kursrakete entwickelt. Doch es könnte auch rasch wieder bergab gehen.

Ein Kursplus von rund 15.000 Prozent seit Jahresbeginn - das ist selbst für den boomenden Kryptowährungsmarkt außergewöhnlich. Wer Anfang Januar 1000 Dollar in Dogecoins gesteckt hätte, hätte das Geld - zumindest auf dem Papier - nach den jüngsten Rekordkursen auf über 150 000 Dollar vermehrt. Kann eine solche Kursexplosion auf Dauer gut gehen? Was verbirgt sich hinter dem Hype?

Nun steuert der Rummel auf einen neuen Höhepunkt zu: In der Nacht auf Sonntag wird Musk durch die US-Comedy-Show Saturday Night Live (SNL) führen. Der Starunternehmer hat durchblicken lassen, dass er die große Bühne für weitere Dogecoin-Werbung nutzen könnte. Das versetzt den Kryptomarkt die ganze Woche über schon in Aufregung.

Dank des jüngsten Höhenflugs, der den Kurs am Freitag auf ein Rekordhoch von mehr als 70 US-Cent trieb, war Dogecoin zuletzt die am Marktwert gemessen viertgrößte Kryptowährung. Dabei war das Ganze zunächst nicht ernstgemeint. Jackson Palmer und Billy Markus, die das Projekt vor rund sieben Jahren starteten, machten aus Spaß ein im Internet beliebtes Hunde-Meme zu einer Cyber-Devise.

Mittlerweile befindet sich der US-Finanzmarkt jedoch in einer neuen Ära, in der Billig-Broker wie Robinhood über einfach zu bedienende Apps massenhaft jüngere Anleger an die Börse bringen. Einige von ihnen organisieren sich in Online-Foren und bieten im Stil von Flash-Mobs Aktien oder Währungen hoch - ein bekanntes Beispiel dafür war die Kursrally des strauchelnden Videospielhändlers Gamestop.