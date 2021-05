Tesla-Gründer verwirrt Investoren : Bitcoin nach Tweet von Elon Musk auf Dreieinhalb-Monats-Tief

Los Angeles Spekulationen um Bitcoin-Verkäufe des Tesla-Gründers Elon Musk haben die Cyber-Devise auf eine Talfahrt geschickt. Tesla hat Milliarden Dollar in Bitcoins investiert.

Auslöser des Ganzen war eine Twitter-Nachricht des nicht verifizierten Accounts @CryptoWhale. "Bitcoiner werden sich im kommenden Quartal selbst ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest seiner Bitcoin-Bestände abgestoßen hat. Mit dem Ausmaß an Hass, der Elon Musk entgegenschlägt, würde ich ihm das nicht übelnehmen." Hierauf antwortete Tesla-Chef Musk, ebenfalls per Twitter: "In der Tat." Es blieb allerdings unklar, ob er sich dabei auf die Bitcoin-Verkäufe oder die Kritik an ihm bezog.