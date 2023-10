Clever planen So sparen Sie im Alltag Geld

Daher gilt im Internet wie auch im Supermarkt grundsätzlich folgender Spartipp: Nur das kaufen, was auch wirklich notwendig ist. Das geht am besten, wenn man mit einem Plan in der Hand einkauft. „Ich mache mir vor dem Einkauf im Supermarkt eine Liste, und nur das, was da drauf steht, wandert auch wirklich in den Einkaufswagen“, betont Herman-Josef Tenhagen von Finanztip. Das verhindert Spontankäufe.