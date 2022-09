Tipp 2: Gemüse einlagern

Im Herbst steht in vielen Gemüsegärten die Ernte an. Damit das Gemüse nicht dem Frost oder den Wühlmäusen zum Opfer fällt, sollte es pünktlich geerntet werden. Einlagern ist eine gute Option, um die Ernte haltbar zu machen. Die Inhaltsstoffe bleiben dabei überwiegend erhalten, Blätter, Stiele und Erde müssen vorher entfernt werden. Wurzelgemüse kann in einer Kiste mit Gartenvlies und Sand gelagert werden. Es bleibt so mehrere Monate frisch. Kartoffeln lassen sich unkompliziert in einer Kiste im Erdreich oder in der Garage aufbewahren.