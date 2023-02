Ratgeber Fünf Tipps gegen das Überhandnehmen von Stress

Einen Schritt zurücktreten: Das kann nach Worten des Psychologen Timo Schiele schon im Alltag viel bewirken. Beispielsweise wenige Minuten vor der Mittagspause lohne es sich, einmal in sich hineinzuhorchen, wie es einem gerade körperlich geht, was einen beschäftigt – und zu überlegen, was gut tun könnte: „Vielleicht sitze ich nicht die gesamte Mittagspause am Esstisch, sondern mache einen kleinen Spaziergang.“