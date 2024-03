Backofen, Waschmaschine, Fenster Diese Tipps und Tricks für den Frühjahrsputz 2024 sollten Sie kennen

Wo viel Wasser läuft, bilden sich über kurz oder lang Kalkflecken, die mit Zitronensäure ganz schnell beseitigt werden können. Dazu einfach Zitronensäure in Wasser auflösen, einen Lappen damit tränken und die betroffenen Stellen damit umwickeln und einwirken lassen. Wer es besonders ökologisch haben will, presst vor dem Putzen eine Zitrone aus, verdünnt den Saft mit Wasser, gibt einen Spritzer Spüli hinzu und sprüht damit Duschkabine, Badewanne, Spüle ein. Aber Vorsicht: Emaille und Marmor-Flächen mögen Säure – egal welche – überhaupt nicht. Fugen im Bad werden wieder sauber, wenn man eine Zahnbürste in Natron taucht, mit ein wenig Wasser breiig werden lässt und diese Masse in den Fugen aufträgt.

Für die Toilette eignet sich Cola und Backpulver, um sie zu reinigen. Auch hilfreich: Brausereinigungstabletten zum Säubern der dritten Zähne reinigen genauso gut Ablagerungen in der Toilette. Dazu einfach ein bis zwei Tabletten in die Toilette werfen und einwirken lassen.