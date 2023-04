Rock am Ring, Parookaville & Co. Der Festival-Sommer 2023 - Die ultimative Packliste für Festivals

Zudem sollte man besser nicht seine schicksten und teuersten Klamotten anziehen, wenn man anschließend noch etwas davon haben will. Festival-Schlamm, Bierduschen oder Grasflecken können einem nach der Heimreise die schönen Erinnerungen ordentlich verderben. Natürlich lohnt auch hier ein vorheriger Blick auf das Line-Up. Sollten beispielsweise viele Bands darauf zu finden sein, die dafür bekannt sind, dass sie lieber eine Wall Of Death mehr machen als gediegen zu swingen, dürfte klar sein, dass es etwas ruppiger zur Sache geht und man sich entweder nicht in den Pulk stellt oder Kleidung bevorzugt, die nicht unbedingt direkt reißt, wenn man irgendwo hängen bleibt oder unwirsch durch die Gegend geschleudert wird. Bekannt für solche Szenarien ist beispielsweise die deutsche Band Heaven Shall Burn, die mit ihrem letzten Album "Of Truth And Sacrifice" sogar Platz 1 der deutschen Albumcharts ergatterte. Im Szene-Magazin "Impericon" wird ein Festival-Auftritt der Thüringer wie folgt beschrieben: "Rauch, Hitze, Schweiß und tausende Fans. Schreie aus allen Ecken. Nur wenige Sekunden nachdem die Band die Bühne bei ihrem vorerst letzten Konzert betritt, verwandeln sich die vorderen Reihen in einen riesigen Moshpit. Der Bandname ist während der kompletten 90-minütigen Show Programm – Licht und Feuer-Effekte heizen die Menge auf. Das rote Hemd von Leadsänger Markus fegt wie eine Flamme durch die Luft, bis es in der tobenden Menge landet. Wir mittendrin – kaum zu halten." Wer eine solche Show erwartet, der geht nicht mit wehenden Gewändern und großer Handtasche in die vorderen Reihen eines Festivals. Hier ist einfach Fingerspitzengefühl gefragt.