Rock am Ring, Parookaville & Co. Der Festival-Sommer 2024 – Die ultimative Packliste für Festivals

Rock im Park und Rock am Ring, Wacken Open Air, Summer Jam, Lollapalooza, Hurricane, Southside, Rockavaria, Fusion Festival, Ruhrpott Rodeo, Melt! Festival, Deichbrand, Summer Breeze, Bang Your Head, Baltic Soul...: Open Air-Festivals in Deutschland gibt es wie den berühmten Sand am Meer. Wer will, kann monatelang am Stück von Zeltplatz zu Zeltplatz quer durch die Republik fahren, stets auf der Suche nach dem Line-Up seiner Träume, den Sommer hindurch tanzen, feiern und das Gefühl verspüren, Teil von etwas Gewaltigem, ja etwas wirklich Bewegendem zu sein.