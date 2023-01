Tipps gegen Stress So wird das Leben in der Familie einfacher

Vor allem Familien fühlen sich in der heutigen Zeit besonders gestresst. Berufstätige Eltern leben einen Spagat zwischen Arbeit und Familie – und beides sollte im besten Fall nicht unter dem anderen Leiden. Das führt in vielen Familien zwangsläufig zu Stress und Streit. Das kennt auch Anke Meissner, Heilpraktikerin und Psychotherapeutin aus Düsseldorf. In unserer Infostrecke hat sie zahlreiche Tipps für Paare und Familien zusammengestellt, wie Sie am besten mit Stress umgehen oder ihn sogar ganz vermeiden können.