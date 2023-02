Ratgeber Diese Sitze sind im Flugzeug am sichersten

Kommt es trotz der hohen Sicherheit im Flugverkehr doch zu einem Notfall, so sind manche Unfälle schlimmer als andere. „Wenn man in einen Berg kracht, sinken die Überlebenschancen exponentiell, wie es bei einer tragischen Katastrophe von 1979 in Neuseeland der Fall war“, schrieb der Luftfahrtexperte. Der Air New Zealand-Flug TE901 stürzte in die Hänge des Mount Erebus in der Antarktis und tötete alle 257 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Die Landung im Ozean mit der Nase voran verringert ebenfalls die Überlebenschancen, wie der Air France-Flug 447 von 2009 zeigt, bei dem alle 228 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen.