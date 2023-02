Laut Reiseführer Diese Reiseziele sollten Urlauber 2023 lieber nicht besuchen

Jährlich stellt „Fodor’s“ dazu seine „No List“ zusammen und listet dort alle Urlaubsregionen auf, von deren Besuch in jeweiligen Jahr abgeraten wird. Die Gründe sind vielseitig. Mal klagen die Tourismusbüros der Regionen über überfüllte Strände und Innenstädte, mal leidet die Natur unter den Besuchermassen. In den letzten Jahren sorgt die Wasserknappheit in vielen Teilen der Welt verstärkt dafür, dass beliebte Urlaubsländer die Besucherzahlen lieber zurückschrauben würden.