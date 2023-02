Praktische Haushaltstipps Die 10 besten Hausmittel gegen Flecken

6. Kaltes Wasser bei Blutflecken

Damit Blutflecken sich nicht braun verfärben, sollte das verschmutzte Kleidungsstück schnell in kaltem Wasser eingeweicht werden. Nur so kann die Gerinnung der Blutzellen gestoppt werden. Sind die Flecken größer, sollte die Kleidung danach in die Waschmaschine gegeben werden.