Reinigung des Körpers : Detox für den Körper - Was bringt die Saftkur wirklich?

Detox für den Körper - Was bringt die Saftkur wirklich?

Je bunter desto besser! Bei der Saftkur gilt, je vielfältiger die Auswahl an Obst- und Gemüsesorte, desto positiver wirkt sich die Saftkur auf unsere Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden aus. Foto: Shutterstock/New Africa

Detox-Kuren aus Säften oder Smoothies liegen voll im Trend. Sie sollen entgiften, die Haut klären und nebenbei sogar ein paar Pfunde schmelzen lassen. Doch wie funktioniert die Saftkur eigentlich richtig, und ist es wirklich so gesund wie es ihr Ruf verspricht?

Was bedeutet „Detox-Kur“?

Wortwörtlich handelt es sich hier um das „Entgiften“. Bei einer Detox-Kur soll die Entgiftung des Körpers im Vordergrund stehen. Sämtliche Giftstoffe, die uns und dem Immunsystem nicht guttun, sollen durch bestimmte Detox-Kuren ausgespült werden und so der Körper gänzlich bereinigt werden. Es gibt allerdings keine einheitliche Definition, welche Gifte es sind, die den Körper angeblich belasten. Fest steht, dass infolge einer fett- und zuckerreichen Ernährung sowie durch Nikotin- und Alkoholkonsum giftige Rückstände im Körper zurückbleiben. Wird die Menge dieser Schadstoffe zu groß, können lebenswichtige Organe wie Niere oder Leber diese nicht mehr abtransportieren, sodass die Körperzellen verstopfen. Das Ergebnis sind fahle Haut, körperliche Kraftlosigkeit, Schlafstörungen und psychische Verstimmungen. Daher ist es wichtig, die Zellen freizuhalten und die Organe zu „entgiften“.

Was ist eine Saftkur?

Das Saftfasten ist im Grunde genommen keine ganze Diät, sondern eher ein kurzer Zeitraum, in dem der Organismus gezielt von Giftstoffen freigespült werden soll. Saftfasten soll den Stoffwechsel entlasten und das natürliche basische Gleichgewicht des Körpers wiederherstellen. In einer Saftkur wird auf feste Nahrung verzichtet – getrunken werden täglich bis zu sieben Gläser Obst- oder Gemüsesaft. Daneben sind Wasser und ungesüßte Tees ausdrücklich erlaubt. Eine Saftkur dauert ein bis 10 Tage an.