6. Wäschetrockner

Wer nicht auf den Wäschetrockner verzichten will oder kann, der sollte darauf achten, das Gerät ganz zu füllen und regelmäßig die Siebe zu reinigen. Am meisten spart aber, wer Wäsche auf der Leine trocknet, entweder auf den Balkon, im Garten oder in einem extra dafür vorgesehenen Trocknerraum. Wenn diese Möglichkeiten zum Trocknen bestehen, zwischendurch auch nutzen.