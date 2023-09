Schädling im Garten Wie man den Buchsbaumzünsler loswird

Richtige Entsorgung

Sollte der Befall allerdings zu hoch sein, sodass große Teile oder die ganze Pflanze entfernt werden müssen, sollte dies über den Restmüll geschehen. Am besten in einen Müllsack geben, gut verschließen und in die graue Mülltonne geben oder bei größeren Mengen zu den Entsorgungszentren bringen. Die Entsorgung über die braune Biotonne ist keine gute Idee. Die Schädlinge sind in der Lage, aus der Tonne zu entweichen, um sich neue Futterquellen zu suchen.