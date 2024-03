Anrufen, Zuhören, Blut spenden Jeden Tag eine gute Tat

Der Frühling ist da, doch so richtig freuen kann sich mancher darüber nicht. Die schlechten Nachrichten scheinen nicht abzureißen: Klimakrise hier, Flüchtlingskrise da, Pflegekrise dort. Dazu Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. All das macht sich nicht nur im eigenen Geldbeutel bemerkbar, sondern kann auch leicht in ein Gefühl der Hilflosigkeit münden. Spätestens, wenn zusätzlich zu alledem ein lieber Mensch gegen eine heimtückische Krankheit kämpft wie Long Covid oder Krebs, Demenz oder Depressionen.