Hinweis für Urlauber : Auch gebuchte Pauschalreisen können noch teurer werden

Die Koffer gepackt und ab in den Pauschalurlaub? Aber Achtung: In manchen Fällen können die Preise kurzfristig steigen. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Urlaub in Zeiten von steigenden Kerosinpreisen kann schnell teurer werden. Das gilt auch für bereits gebuchte Pauschalreisen - oder doch nicht? Ein Blick ins Kleingedruckte kann helfen.

Vielen ist das vermutlich nicht bewusst: Bereits gebuchte Pauschalreisen können unter Umständen nachträglich teurer werden. Was müssen Urlauber dazu wissen?

So einfach sei es auch gar nicht möglich, die Preise zu ändern, sagt Rechtsanwalt Hans-Josef Vogel. „Der Veranstalter darf nur Preise erhöhen, wenn er sich dies ausdrücklich vorbehält.“ Entsprechende Formulierungen finden Urlauber in den Geschäftsbedingungen (AGB). Wer sicher gehen möchte, ob der Veranstalter die Preise anziehen darf, kommt also nicht drumherum, das Kleingedruckte zu lesen.