Eine altmodische Tugend Tut eure Pflicht!

Es ist die Pflicht im Sinne Kants, die freiwillige Beachtung der Grundsätze, die ein Zusammenleben möglich machen, die zum Wohl aller führt. Neigung und Pflicht können zusammenfallen, müssen es aber nicht. Wer will schon jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen, um die zu versorgen, die ihm anvertraut sind? Wer will viele Stunden am OP-Tisch stehen, wenn ein Mensch um sein Leben ringt? Wer will den Müll fortschaffen, den andere produzieren? Und so weiter und so fort.