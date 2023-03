Brauchtum erklärt Was passierte eigentlich an Pfingsten?

Das christliche Pfingsten basiert ursprünglich auf dem jüdischen Feiertag „Schawuot“. Schawuot feiern die Juden am 50. Tag nach Pessach, dem Frühlingsfest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. „Schawuot“ bedeutet „Wochen“ und ist das jüdische Erntedankfest. An diesem Tag wird die Gabe der Tora gefeiert. In diesem Jahr beginnt das Fest am 25. Mai 2023 und endet am 27. Mai 2023.