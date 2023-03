Pfingsten 10 Fakten über das Pfingstfest

Fakt 8 über Pfingsten: Pfingstmontag

In Deutschland, Österreich und in Teilen der Schweiz ist der Pfingstmontag ein gesetzlicher und kirchlicher Feiertag. Allerdings ist der Pfingstmontag nicht in allen christlich geprägten Ländern ein Feiertag. In Frankreich ist 2005 der Versuch der Regierung Jean-Pierre Raffarin, den Pfingstmontag zum unbezahlten Feiertag zu machen, am Widerstand der Bevölkerung gescheitert.