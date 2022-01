Brauchtum erklärt : Was passierte eigentlich an Pfingsten?

Foto: dpa/Michael Kappeler Infos 10 Fakten über das Pfingstfest

Düsseldorf Pfingsten, das bedeutet Ferien für die Kleinen und ein zusätzlicher Feiertag für die Erwachsenen. Pfingsten ist aber auch ein wichtiger christlicher Feiertag. Er gilt als Geburtsstunde der Kirche.

Am 50. Tage des Osterfestkreises, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, feiern die Christen alljährlich das Pfingstfest. Das Wort Pfingsten geht auf den griechischen Begriff "Pentekoste" zurück, der für "fünfzig" steht. Was aber ist Pfingsten und was wird an diesem Tag gefeiert?

Was ist Pfingsten und was feiert man an diesem Tag?

Im Christentum feiert Pfingsten man 50 Tage nach Ostern. Das Pfingstfest gilt als das Fest des Heiligen Geistes und zugleich als Geburtstag der Kirche. Laut Apostelgeschichte ist der Pfingstsonntag der Tag, an dem die Jünger Jesu vom Heiligen Geist erhellt wurden. Sie konnten plötzlich in mehreren Sprachen reden und erhielten den Auftrag Christi, das Evangelium zu verbreiten. Man spricht auch vom sogenannten "Pfingstwunder". Durch dieses Ereignis entwickelte sich eine Einheit der Gläubigen, und es begründete somit die Kirche.

Neben dem Ende der Osterzeit feierten die Christen an Pfingsten zunächst auch die Himmelfahrt Christi, die in der Apostelgeschichte erzählt wird. Als sich dafür jedoch ein weiterer Festtag herausbildete, wurde Pfingsten, etwa ab dem vierten Jahrhundert, zu einem eigenständigen Fest. Außerdem erhielt es, ähnlich wie Weihnachten und Ostern, zumindest in manchen Ländern einen zweiten Feiertag, den Pfingstmontag.

Wann ist Pfingsten 2022?

In diesem Jahr ist Pfingsten am Sonntag, 5. Juni 2022. Pfingstmontag ist entsprechend am Montag, 6. Juni 2022. In Deutschland, Österreich und in Teilen der Schweiz ist der Pfingstmontag ein kirchlicher und gesetzlicher Feiertag.

Wie feiert man Pfingsten?

Innerhalb Deutschlands gibt es verschiedene Bräuche an diesem Tag. Grund dafür ist, dass Pfingsten auch ein Frühlingsfest ist. So werden ähnlich den Maibräuchen Pfingstbäume gepflanzt, ein Pfingstfeuer entfacht und in manchen Gemeinden auch eine Pfingstkirmes gefeiert. Früher wurde mancherorts ein geschmückter Ochse durch das Dorf geführt. Zudem gilt die Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag als "Unruhnacht". Darin war es üblich, anderen Streiche zu spielen.

Wird Pfingsten auch in anderen Religionen gefeiert?

Das christliche Pfingsten basiert ursprünglich auf dem jüdischen Feiertag „Schawuot“. Schawuot feiern die Juden am 50. Tag nach Pessach, dem Frühlingsfest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. „Schawuot“ bedeutet „Wochen“ und ist das jüdische Erntedankfest. An diesem Tag wird die Gabe der Tora gefeiert. In diesem Jahr beginnt das Fest am 4. Juni 2022 und endet am 6. Juni 2022.

(sbog/ham)