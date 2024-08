Plagegeister im Sommer Vorsicht vor Blutsaugern

Zecken breiten sich in Deutschland immer weiter aus und es werden stets neue Risikogebiete für Erkrankungen wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ausgewiesen. Diese ernstzunehmende Hirnhautentzündung wird durch Viren ausgelöst, die durch den Stich des Gemeinen Holzbocks übertragen werden. Laut RKI besteht ein Risiko für FSME-Infektionen vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und seit 2022 auch im südöstlichen Brandenburg. Einzelne Risikogebiete befinden sich zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt gelten 180 Kreise als Risikogebiete. Der Anteil FSME-Virus-tragender Zecken wird in Hochrisikogebieten auf etwa ein bis vier Prozent geschätzt, es gibt örtlich jedoch deutliche Unterschiede in der Höhe der Befallsraten. „In allen Gegenden, in denen ein Infektionsrisiko für den Menschen besteht, ist grundsätzlich auch der Hund gefährdet“, betont Sabine Schüller. „Anders als beim Menschen kommt es bei Hunden nur selten zu einer Erkrankung. Klinische FSME-Fälle verlaufen bei betroffenen Hunden jedoch häufig tödlich.“ Ein Impfschutz gegen das FSME-Virus wie beim Menschen existiert zurzeit nicht, daher sollten stattdessen vorbeugende Maßnahmen gegen den Zeckenbefall durchgeführt werden.