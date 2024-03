Europas wilde Rinder

Das Waldgebiet, das sich von Ostpolen bis weit nach Belarus hinein erstreckt, ist so groß wie Griechenland und Zypern und seit Jahrhunderten das wichtigste Refugium der Wisente. Nachdem sie in freier Wildbahn schon vor mehr als 100 Jahren ausgestorben waren, startete hier, am Ostrand der Region Podlachien, ihr siegreiches Comeback. Ausgerechnet die Jagd, welche die Spezies fast vollständig vernichtet hatte, trug gewissermaßen auch zu ihrer Rettung bei. Denn als Exklusiv-Trophäen des Hochadels schützte man die Wisente noch lange, als es anderswo schon längst keine mehr gab. Mit den allerletzten zwölf in Gefangenschaft gehaltenen Tieren begann der Neustart. Die erste Herde wilderte man in den 1950er-Jahren aus. Bis heute wuchs die Population auf 2300 Wisente. Viermal soviel sind es weltweit, wobei die meisten außerhalb von Polen nicht in Freiheit leben.