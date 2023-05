Ungewöhnlicher Duft An diesem bekannten Geruch erkennen Sie Wildschweine

Wildschweine sind in ganz Europa verbreitet – und nicht selten kommt es zu einem Aufeinandertreffen mit Spaziergängern oder Wanderern im Wald. Kostenpflichtiger Inhalt Erst im Januar waren in Weeze Wildschweine am Zubringer zum Flughafen unterwegs. Einige Tiere sollen aus dem nahen Wildgatter entlaufen sein. Im Aaper Wald in Düsseldorf tummelte sich im Oktober vergangenen Jahres eine Rotte Wildschweine mit Frischlingen. Spaziergänger zählten rund 25 Tiere.