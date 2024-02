„Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice“ Die besten Naturfotografien des Jahres 2024

Jedes Jahr kürt das „Natural History Museum“ in London die „Wildlife Photographer of the Year“, also die Tierfotografen des Jahres, beziehungsweise deren Aufnahmen. Eine Auswahl der beeindruckenden Gewinner-Bilder der einzelnen Kategorien des Jahres 2024 zeigen wir Ihnen hier.

Sieger der Kategorie People‘s Choice des „Wildlife Photographer of the Year“ Awards: Nima Sarikhani (UK)

Ein Eisbär, der an einen Eisberg geschmiegt einschläft.

Aufnahmeort: Norwegen, Inselgruppe Spitzbergen