Wie verstehe ich meine Katze? Tipps Körpersprache und Haltung im Video

Solingen Katzen gelten bei vielen Menschen immer noch als falsch oder mindestens undurchschaubar. Zu Unrecht! Zum Weltkatzentag haben wir im Solinger Tierheim gefragt, wie man seinen Stubentiger versteht und wie man ihm ein schönes und artgerechtes Leben ermöglicht.

Wer versuchen will, seine Katze zu verstehen, muss sich auf die Eigenheiten der Katzensprache einlassen. Anders als beim Hund drückt die Katze mit einem peitschenden Schwanz keine Freude, sondern Irritation aus. Tief in die Augen schauen stellt bei ihnen keine Vertrautheit her, denn direkter Augenkontakt ist in ihrer Welt eine Aggressionsgeste.