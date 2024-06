Ungwöhnliche Haustiere Mini-Aquarien mit Garnelen und Krabben

In einigen Fällen dürfen Fische und Wirbellose in einem Aquarium zusammen gehalten werden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn einige Fische sehen kleine Wirbellose als Teil der Nahrung. Umgekehrt können Flusskrebse kranke Fische fressen, wenn diese sich träge am Bodengrund aufhalten. Für kleine Fische wie Guppys oder Platys sind die Wirbellosen aber in der Regel zu groß, um als Nahrung zu dienen. In dem Fall können beide Arten nebeneinander koexistieren. Insgesamt sei die gemeinsame Haltung dem Industrieverband Heimtierbedarf zufolge jedoch nur bedingt geeignet. Wer sich für die Haltung von Wirbellosen im Aquarium interessiert, sollte sich daher genau informieren, welche Arten sich im einzelnen Fall als Helfer eignen und ob eine gemeinsame Haltung mit schon vorhandenen Fischen oder Wirbellosen empfehlenswert ist. Zu beachten ist auch, dass die Haltung ehemals beliebter Arten wie der Apfelschnecke oder des Amerikanischen Sumpfkrebses EU-weit verboten wurde, weil sich diese in anderen Regionen zu Schädlingen in der Natur entwickelt haben.