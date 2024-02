Wenn das Heimtier unter Stress leidet

Wenn die Arbeit überhand nimmt oder private Belastungen zu groß werden, leiden viele Menschen unter Stress. Auch Änderungen im Alltag können für Anspannung sorgen. Das geht nicht nur Herrchen und Frauchen so, auch Katzen sind „Gewohnheitstiere“ und reagieren häufig angespannt auf neue Situationen. Tierhalter sollten daher stets darauf achten, ob ihr Heimtier gestresst ist. Grundsätzlich sind Appetitlosigkeit, Durchfall oder eine vernachlässigte Fellpflege typische Anzeichen dafür, dass es einer Katze nicht gut geht. Je nach Ursache können noch weitere Merkmale hinzukommen. „Generell verkriechen sich Katzen gerne, wenn sie gestresst sind“, weiß Dr. Franziska Kuhne. Die Fachtierärztin für Verhaltenskunde und Tierschutz bietet Verhaltensberatungen für Halter und ihre Tiere sowie regelmäßig Fortbildungen für Tierärzte und -trainer an. „Statt auf der Fensterbank findet man sie dann eher in einer kleinen Wohnhöhle oder unter dem Sofa.“ Sind beispielsweise neue menschliche oder tierische Mitbewohner eingezogen, kann es sein, dass die Katze diese mit geweiteten Pupillen anfaucht. Ist sie hingegen nach einem Umzug mit der neuen Umgebung überfordert, dann kommt es auch vor, dass sie an einer ungewohnten Stelle in der Wohnung uriniert, um so ihren Geruch zu verbreiten.