Weltkatzentag 2022 : So drücken Katzen ihre Liebe und Zuneigung aus

So drücken Katzen ihre Liebe und Zuneigung aus

Düsseldorf Anders als Hunde fangen Katzen nicht an zu tanzen, wenn ihre Besitzer heimkommen. Sie drücken ihre Zuneigung ein wenig dezenter aus: mit kleinen Gesten. Welche das sind und ob es Liebe ist, lesen Sie hier.

Wenn sie etwa schon einmal die Wohnung betreten haben und ihre Katze auf dem Rücken liegend, den Bauch herausgestreckt, vorfanden, dann ist dies als großer Liebesbeweis zu verstehen. Der Bauch von Katzen ist sehr empfindlich, sie machen sich in dieser Position angreifbar. Doch offenbar vertraut ihnen ihre Katze. In unserer Infostrecke haben wir weitere Verhaltensweisen zusammengefasst, mit denen Katzen Ihnen ihre Zuneigung zeigen.

Hinweis an alle Katzenliebhaber: Zum Weltkatzentag 2022 suchen wir die schönste Katze in Nordrhein-Westfalen. Dazu können Sie ihre Katze hier auch anmelden und später am Voting teilnehmen.