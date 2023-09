Ungebetene Gäste Tipps gegen Weberknechte im Haus

Kostenpflichtiger Inhalt Besonders im Ruhrgebiet versetzten sie 2010 viele Menschen in Angst und Schrecken. Zu Hunderten sammelten sie sich teilweise unter Brücken und gaben so ein schauriges und ungewohntes Bild ab. Weberknechte sind gerade im Spätsommer und Herbst häufiger im eigenen Heim zu sehen. Oft sitzen sie in den Zimmerecken. Bei der Vorstellung, dass das Spinnentier mit den langen Beinen auf einem herumkrabbelt, vielleicht sogar nachts, wenn wir schlafen, da schauert es vielen.