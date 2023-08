Wildtiere in der Stadt So verhalten Sie sich bei einer Begegnung mit einem Waschbären

Manch ein Hausbesitzer hat schon die Bekanntschaft mit dem niedlich aussehenden Tier gemacht. Und auf leidvolle Weise erfahren, wie sich mit einem ungebetenen Mitbewohner auf dem Dachboden lebt. So auch in Radevormald. Als Pelzlieferanten wurden die Tiere aus Nordamerika (Verbreitungsgebiet von Südkanada bis Panama) in Europa eingeführt. Durch die Aussetzung von vier Waschbären 1943 am Edersee in Hessen und entkommenen Tieren aus Pelztierfarmen kamen die Kleinbären nach Deutschland. Inzwischen fühlen sie sich auch hierzulande sehr heimisch. Schätzungsweise leben in ganz Europa an die Hunderttausend Tiere.