Meeressäugetiere Wale und Delfine in Nord- und Ostsee

Der Schweinswal kommt hauptsächlich in kalten Küstengewässern des Atlantiks, des Pazifiks, der Nord- und Ostsee vor. Im Jahr 2022 wurde die Zahl der Schweinswale in der gesamten Nordsee auf 339.000 geschätzt, sie konzentrieren sich in Hotspots in flachen bis mitteltiefen Gewässern bis zu 200 Metern Tiefe. „In Deutschland kann man Schweinswale mit etwas Glück sogar vom Ufer aus vor Sylt, Fehmarn, Wilhelmshaven, und ganz selten auch in den Flussmündungen der Elbe, Weser und Jade sehen“, weiß Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Organisation Whale and Dolphin Conservation WDC, die sich für den Schutz der Tiere einsetzt. Im Borkum-Riffgrund sollen im Frühjahr ebenfalls Schweinswale vorkommen. „Es kann sich immer lohnen am und auf dem Meer nach Rückenflossen Ausschau zu halten, denn man weiß nie, wann man das Glück hat.“ Im Gegensatz zu Delfinen sind Schweinswale jedoch eine scheue Tierart. Sie machen nur selten große Bogensprünge und vermeiden es, sich Schiffen zu nähern. Typische „Whale Watching“-Touren, wie man sie aus anderen Ländern kennt, gibt es daher in Deutschland nicht. An der niedersächsischen Küste haben Naturinteressierte zwischen März und Mai die beste Gelegenheit für eine Wal-Entdeckung, Ausflügler brauchen jedoch Glück und viel Geduld, um die kleinen Meeressäuger zu sehen. Regelmäßige Schiffsfahrten gibt es während der alljährlich stattfindenden Schweinswal-Tage in Wilhelmshaven, die in diesem Jahr von Ende April bis Anfang Mai bereits zum achten Mal stattfanden.