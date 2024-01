Winter-Buffet Das muss man beim Vögel füttern beachten

Die Fachleute raten dazu, Körner und Weichfutter an getrennten Futterstellen anzubieten. So kommen sich die Vögel nicht in die Quere. Beim Körnerfutter gilt: „Am besten eine Futtersäule nutzen. So bleibt das Futter immer sauber, weil die Vögel nicht durch das Futter laufen können, wie das beim klassischen Futterhäuschen oft der Fall ist“, sagt Silvia Teich. Denn Vögel nutzen das Futterhäuschen mitunter auch als Klohäuschen. Der Kot vermischt sich mit dem Futter und so können Krankheiten übertragen werden. Wer ein Futterhäuschen aufstellt, sollte das regelmäßig mit warmem Wasser reinigen.