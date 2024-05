Kleintiere: Vertrauen braucht Geduld

Ein erstes Anfassen sollte aber erst stattfinden, wenn die Tiere sich von selbst dem Menschen nähern. Ob der Kontakt in Ordnung ist, lässt sich an einigen Anzeichen erkennen. Ein entspanntes ist Tier ruhig, atmet gleichmäßig und versucht, die Umgebung zu erkunden. Dieses Verhalten ist unbedingt von einer Angststarre zu unterscheiden. „Wird ein Kaninchen einfach vom Menschen auf den Schoß gesetzt oder festgehalten, verhält es sich oft still – aber leider nicht, weil es die Situation genießt, sondern weil es Angst hat“, betont Dr. Thiesen-Moussa. „Man nennt das auch Freezing.“ Erkennbar ist das unter anderem auch an einer geduckten Körperhaltung mit angelegten Ohren und hervorstehenden Augäpfeln. Meerschweinchen versuchen außerdem den Kopf drohend zu heben, was allerdings häufig nicht als Signal erkannt wird.