Zoo für zu Hause Wenn Vögel und Vierbeiner unter einem Dach leben

Vielen Vögeln ist dies unterschwellig bewusst und ihr Instinkt sorgt dafür, dass sie in Gegenwart von Katzen und Hunden ständig in Alarmbereitschaft sind.“ Obwohl sie auf den ersten Blick entspannt wirken, können sie also trotzdem erheblich gestresst sein, was ihrer Gesundheit schadet. Die Experten des Industrieverband Heimtierbedarf raten daher dazu, Vögel immer räumlich getrennt von den Vierbeinern unterzubringen und sie nicht mit diesen allein zu lassen. Hilfreich sei es auch, den Vogelbauer mindestens auf Augenhöhe mit den Menschen zu platzieren.